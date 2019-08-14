Как сообщает The Sun, Бетани Россер решила сварить яйца, добавив туда соль. Подобный рецепт она нашла в Сети. Пользователи уверяли, что таким образом можно «безопасно» приготовить еду в микроволновке, не допустив взрыва.

«Я погуглила, чтобы узнать, можно ли сварить яйца в микроволновке», — говорит девушка и признается, что строго следовала инструкции.

Когда процесс был завершен, Бетани решила достать посуду из печи. В этот момент скорлупа взорвалась, содержимое опалило правую сторону лица девушки. Со страшными ожогами ее отправили в больницу королевы Елизаветы в Бирмингеме. Помимо прочего, девушка ослепла на один глаз. Она и сейчас не уверена, сможет ли зрение восстановиться.

Девушка ослепла на один глаз, сварив яйца в микроволновке. ФОТО: thesun.co.uk

«Я была в агонии. Чувствовала, как моя кожа горела часами, даже когда проходила лечение в больнице», — говорит Бетани.