Ср, 14.08.2019
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«Больно, только уродуют»: жена Макарского рассказала о пластике

Виктория Макарская с мужем

ФОТО: Instagram

После 46 лет Виктория не хотела смотреться в зеркало — она стеснялась своего лица, которое «поползло» вниз, пишет Пятый канал.  

Жена известного актера Антона Макарского — Виктория — призналась подписчикам в Instagram, что после 46-го дня рождения ей не хотелось подходить к зеркалу. Переживаний добавлял «вечно молодой» 43-летний супруг-артист, который, кажется, вообще не подвержен старению.

«Лицо после 46-го дня рождения стремительно «поползло» вниз. Независимо от моего желания и криков. Мое лицо стало жить своей жизнью!», — в отчаяние рассказала спутница актера.

Виктория уверяет, что она молода душой, полна энергии и вдохновения, однако ее лицо продолжает «обвисать». Это приводит жену Макарского в ужас. «Истерика! Душа юная, а в зеркало по утрам как-то перестало хотеться смотреться. И муж еще рядом, как заспиртованный. Лет на 25 выглядит», — поделилась звезда.

При этом супруга Антона Макарского против пластической хирургии. Она опасается, что во время операции могут быть задеты мышцы лица и нервные окончания. «Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что, по-моему, они только уродуют, и до неузнаваемости меняют черты лица. К тому же это очень больно», — утверждает знаменитость.

Поклонники звездного семейства пришли в замешательство от полного отчаяния поста Виктории. Подписчики удивлены тем, что супруга актера переживает по поводу внешности. По мнению фанатов, Макарская в потрясающей форме для своих лет.

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