«Больно, только уродуют»: жена Макарского рассказала о пластике

После 46 лет Виктория не хотела смотреться в зеркало — она стеснялась своего лица, которое «поползло» вниз, пишет Пятый канал.
Жена известного актера Антона Макарского — Виктория — призналась подписчикам в Instagram, что после 46-го дня рождения ей не хотелось подходить к зеркалу. Переживаний добавлял «вечно молодой» 43-летний супруг-артист, который, кажется, вообще не подвержен старению.
«Лицо после 46-го дня рождения стремительно «поползло» вниз. Независимо от моего желания и криков. Мое лицо стало жить своей жизнью!», — в отчаяние рассказала спутница актера.
Виктория уверяет, что она молода душой, полна энергии и вдохновения, однако ее лицо продолжает «обвисать». Это приводит жену Макарского в ужас.
При этом супруга Антона Макарского против пластической хирургии. Она опасается, что во время операции могут быть задеты мышцы лица и нервные окончания.
Поклонники звездного семейства пришли в замешательство от полного отчаяния поста Виктории. Подписчики удивлены тем, что супруга актера переживает по поводу внешности. По мнению фанатов, Макарская в потрясающей форме для своих лет.