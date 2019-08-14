Анна Семенович спасается от лишнего веса с помощью капельницы

Перед новым сезоном, а лето у многих артистов время перезагрузки и тотального отдыха, Анна Семенович обнаружила, что заметно пополнела: прибавила четыре килограмма. «Я всегда отпускаю себя в отпуске и разрешаю вкусно поесть, выпить винца или сладеньких коктейлей, — признается она.— Конечно, всё это обжорство не проходит бесследно и беспощадно застревает лишними килограммами на моем теле. Но я человек спортивный и умею вовремя взять себя в руки, моя цель — за пару недель эти четыре килограмма убрать».

Будучи по жизни склонной к полноте, Анна держит марку: умеет выглядеть не толстушкой, а секс-бомбой, для чего много работает над собой. Вот и на этот раз после отпуска актриса и певица обратилась к проверенным врачам, которые составили ей подробную индивидуальную программу. Анна говорит: «На две недели я полностью отказываюсь от сладкого, соли, мучного, риса, картофеля и жирной пищи. Теперь у меня вместо «шампусика» овсяный кисель, в который добавлено немного натертого печеного яблочка. Под меня подобрали диету и процедуры. Я отдыхаю здесь телом и мыслями, а одновременно придумываю сценарий на новый клип и привожу свои мышцы в тонус».

Анна Семенович ФОТО: Instagram