Очень сексуально. Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова без нижнего белья взорвала Сеть

В кадре красотка позирует на морском курорте в белой одежде, при этом через просвечивающийся наряд видно, что в этот момент на модели нет нижнего белья.

В своем комментарии к снимку Оксана Федорова призналась в любви к белому цвету, отметив, что «создает ощущение простора и света». Она подчеркнула, что не всем подходит экспериментировать с этим цветом. «Холод белого может вызвать у человека чувство дискомфорта и одиночества», - добавила она.