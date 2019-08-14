Ср, 14.08.2019
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  • Очень сексуально. Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова без нижнего белья взорвала Сеть

Очень сексуально. Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова без нижнего белья взорвала Сеть

Оксана Федорова

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Пользователям понравился откровенный и в то же время сдержанный снимок Оксаны Федоровой, рассказывает Topnews.

Победившая в свое время в конкурсе «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в необычном образе.

В кадре красотка позирует на морском курорте в белой одежде, при этом через просвечивающийся наряд видно, что в этот момент на модели нет нижнего белья.

В своем комментарии к снимку Оксана Федорова призналась в любви к белому цвету, отметив, что «создает ощущение простора и света». Она подчеркнула, что не всем подходит экспериментировать с этим цветом. «Холод белого может вызвать у человека чувство дискомфорта и одиночества», - добавила она. 

Оксана Федорова

Instagram

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