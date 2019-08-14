Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы. Как сообщает Mash, у легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.

В последнее время здоровье всё чаще подводит 83-летнего актёра. Его состояние ухудшилось на фоне скандального развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В начале 2018 года Джигарханян даже попал в больницу с сердечным приступом.

ТАСС со ссылкой на представителя артиста Артура Согомоняна передает, что Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его планируют выписать через несколько дней.