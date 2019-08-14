Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

У 83-летнего артиста обострилось хроническое заболевание. Подробности о его самочувствии уточняются, пишет Лайф.
Народный артист СССР Армен Джигарханян доставлен в одну из больниц Москвы. Как сообщает Mash, у легендарного артиста обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Он находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.
В последнее время здоровье всё чаще подводит 83-летнего актёра. Его состояние ухудшилось на фоне скандального развода с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В начале 2018 года Джигарханян даже попал в больницу с сердечным приступом.
ТАСС со ссылкой на представителя артиста Артура Согомоняна передает, что Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его планируют выписать через несколько дней.
"Нет, - сказал Согомонян, отвечая на вопрос о нахождении артиста в реанимации. - Он на профилактике. В выходные уже будет дома".