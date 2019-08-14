Горячая вечеринка у «Бабули»: смотрите, что вытворяли ее сексуальные внучки в самом центре Таллинна
В прошлую пятницу, 9 августа, летняя ночь в Таллинне была особенно жаркой. Причин для радости на ежегодной вечеринке Babulja Special White Party! было много.
Девочки с бутылками METAXA в руках встречали внуков и внучек легендарной «Бабули». Зал был украшен этой ночью сотрудниками салона KARE, а на сцене публику развлекала подруга «Бабули» - MASHA MATI из России.
Это самая жаркая и незабываемая вечеринка лета. Подобное мероприятие проходит уже шесть лет.
Смотрите галерею!