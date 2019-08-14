Ср, 14.08.2019
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  • Горячая вечеринка у «Бабули»: смотрите, что вытворяли ее сексуальные внучки в самом центре Таллинна

Горячая вечеринка у «Бабули»: смотрите, что вытворяли ее сексуальные внучки в самом центре Таллинна
ГАЛЕРЕЯ!

В прошлую пятницу, 9 августа, летняя ночь в Таллинне была особенно жаркой. Причин для радости на ежегодной вечеринке Babulja Special White Party! было много. 

Девочки с бутылками METAXA в руках встречали внуков и внучек легендарной «Бабули». Зал был украшен этой ночью сотрудниками салона KARE, а на сцене публику развлекала подруга «Бабули» - MASHA MATI из России. 

Это самая жаркая и незабываемая вечеринка лета. Подобное мероприятие проходит уже шесть лет. 

Смотрите галерею! 

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