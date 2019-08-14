Кардиологи связали рост числа инфарктов с расширением сетей фастфуда

Исследование затронуло 3070 человек в сельских и городских районах Нового Южного Уэльса. Все они перенесли сердечные приступы в 2011–2013 годах. У людей взяли медицинские анализы, учли их возраст, степень ожирения, изучили рацион их питания и выяснили, где они живут.

— Употребление фастфуда связано с более высокой вероятностью смертельных и нефатальных сердечных приступов. Несмотря на это, наблюдается быстрый рост закупок и доступности фастфуда. Это подчеркивает необходимость изучения роли фастфуда в вероятности сердечного приступа, — заявил автор исследования Тарунприт Салуджа.

Недавно австралийские ученые выяснили, что частое употребление фастфуда может привести к преждевременному старению мозга. А итальянские аллергологи заявили, что фастфуд способствует развитию аллергии у детей.