Ср, 14.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Аллище»: фото растолстевшей Пугачевой шокировало Сеть

«Аллище»: фото растолстевшей Пугачевой шокировало Сеть

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

В соцсети пятилетней дочери примадонны российской сцены Аллы Пугачевой - Лизы Галкиной - появились архивные снимки певицы, на которых она запечатлена в весьма располневшем виде, сообщает Topnews.

«И пусть сплетни за моей спиной станyт ожогом на вашем языке...», - сказано в комментарии к посту.

В кадре Пугачева идет по красной ковровой дорожке в белом наряде, радостно улыбается и машет поклонникам руками.

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Подписчики Лизы Галкиной обратили внимание на внешний вид ее звездной мамы. «Аллище», - прокомментировал один. «Что с животом?» - интересуется другой пользователь. «Она вообще на себя здесь не похожа», - констатирует третий. «Нет, худоба Алле очень идет, здесь фото просто ужас», - подчеркивает четвертый.

Алла Пугачева

ФОТО: Instagram

Однако нашлись и те, кто поддержал Пугачеву.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ