«Аллище»: фото растолстевшей Пугачевой шокировало Сеть

Подписчики Лизы Галкиной обратили внимание на внешний вид ее звездной мамы. «Аллище», - прокомментировал один. «Что с животом?» - интересуется другой пользователь. «Она вообще на себя здесь не похожа», - констатирует третий. «Нет, худоба Алле очень идет, здесь фото просто ужас», - подчеркивает четвертый.