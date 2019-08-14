«Аллище»: фото растолстевшей Пугачевой шокировало Сеть

В соцсети пятилетней дочери примадонны российской сцены Аллы Пугачевой - Лизы Галкиной - появились архивные снимки певицы, на которых она запечатлена в весьма располневшем виде, сообщает Topnews.
«И пусть сплетни за моей спиной станyт ожогом на вашем языке...», - сказано в комментарии к посту.
В кадре Пугачева идет по красной ковровой дорожке в белом наряде, радостно улыбается и машет поклонникам руками.
Подписчики Лизы Галкиной обратили внимание на внешний вид ее звездной мамы. «Аллище», - прокомментировал один. «Что с животом?» - интересуется другой пользователь. «Она вообще на себя здесь не похожа», - констатирует третий. «Нет, худоба Алле очень идет, здесь фото просто ужас», - подчеркивает четвертый.
Однако нашлись и те, кто поддержал Пугачеву.