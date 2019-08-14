Максим Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз

Официальное заявление Наргиз Закирова сделала в Instagram. "Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключен 10 июня 2014 года", – сообщила певица.

Это произошло 12 августа, и с указанной даты договор между артисткой и лейблом считается расторгнутым. Теперь перед Наргиз стоит новая задача – отправиться на запланированные ранее гастроли. Однако не все так просто.

"Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым, пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие", – уточнила артистка.

Поклонники отметили, что Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Закировой. Как сложится судьба звезды, оставшейся без песен и концертов, непонятно. По словам исполнительницы, она никак не может встретиться с бывшим другом и продюсером, чтобы обсудить этот вопрос.

В заключение Наргиз обратилась к подписчикам: "Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни. Я вас бесконечно люблю!"