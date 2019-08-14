Полнолуние 15 августа: что нужно делать, чтобы привлечь богатство и благополучие

В августе полнолуние пройдет в созвездии Водолея, и астрологи называют влияние этого союза позитивным. В четверг Луна не будет в аспектах с другими небесными телами, а значит, при правильном настрое ничто и никто не сможет повлиять на ваши планы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать, что можно и что нельзя делать 15 августа, чтобы удача не прошла стороной.

Что можно делать в полнолуние

В день полнолуния можно проводить ритуалы, направленные на избавление от неудач. Энергетика пространства в эти сутки сильна, а значит, есть возможность попрощаться с проблемами и убрать препятствия с пути к благополучию.

Полнолуние в Водолее — идеальное время для творчества. Астрологи рекомендуют посвятить время любимым хобби, которые впоследствии вполне могут стать дополнительным источником заработка. Во время полнолуния полезно заняться йогой или медитациями. Такие практики помогут избавиться от напряжения, бессонницы и плохого самочувствия.

Под влиянием созвездия Водолея удачно пройдут романтические встречи: 15 августа можно смело отправляться на поиски второй половинки, а также использовать безвредные шепотки для привлечения любви.

Под влиянием Водолея астрологи рекомендуют привести в порядок жилище: сделать влажную уборку и хорошенько проветрить помещения. Кроме того, можно очистить дом от скопления отрицательной энергетики.

Что нельзя делать 15 августа

Во время полнолуния нельзя ссориться и потакать дурным эмоциям. В эти сутки негатив может стать причиной неудач и непреодолимым препятствием на пути к счастью.

В этот день стоит отказаться от переедания, а также от чрезмерных физических нагрузок. Несмотря на то что прилив сил будет ощущаться весь день, сильное напряжение может стать причиной переутомления и проблем со здоровьем. Не рекомендуется смотреть фильмы и читать книги, относящиеся к жанрам ужасов, мистики и криминала, чтобы не провоцировать перепады настроения, а также кошмарные сновидения

В день полнолуния не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами. Давать в долг и занимать денежные средства чревато проблемами в будущем.

Привлечение денег

Уже в древности люди начали замечать, что луна обладает особой силой, которую можно обращать в свою пользу. Так, например, если оставить на окне пустой кошелек в открытом виде, через некоторое время он наполнится деньгами. Конечно, это произойдет не сразу после полнолуния, однако именно энергия этого дня привлечет неожиданные прибыли и рост доходов.

Чтобы быть уверенным в результате магического обряда, лучше оставить кошелек под лунным светом на два дня: 14 и 15 августа.

Исполнение желания

Многим известно, что для исполнения заветного желания нужно написать его на листочке и положить на окно, для того чтобы небесное светило направило свою энергию на его реализацию. Некоторые также перед полнолунием рисуют рисунки, на которых отражают желаемый вариант развития будущего.