«Stand Up на ТНТ»: звезда проекта Евгений Чебатков едет в Таллинн

Жаркий летний сезон неминуемо приближается к завершению. Но это не повод расстраиваться, ведь творческое объединение All Comedy уже готово открыть новый сезон стендап-комедии ярким концертом с участием звезды телеканала ТНТ!

31 августа в 19:00 в шикарном новом зале кинотеатра Apollo состоится большой концерт с участием Евгения Чебаткова («Stand Up на ТНТ») и лучших комиков проекта Riga Stand Up!

Впервые концерт состоится в особом зале кинотеатра Apollo Ülemiste, где зрители будут сидеть на широких двухместных диванах и особых «VIP-диванах» повышенной комфортности. Не медлите, чтобы успеть занять лучшие места!

Специальный гость вечера, любимец публики – Евгений Чебатков. Евгений родом из Казахстана, но свой талант в стендапе он начал развивать, когда жил в Северной Америке, а затем продолжил в Москве. Он участник множества телевизионных проектов, таких как «Stand Up на ТНТ», «Прожарка на ТНТ4», «Студия СОЮЗ», а также резидент популярного youtube-канала для комиков LABELcom. Из необычных достижений Евгения – он является актёром озвучки в новом мультсериале о черепашках ниндзя, озвучивая Леонардо. Его уникальные мысли и энергетика моментально «взрывают» зал. А на разогреве у яркого гостя выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим самым свежим качественным материалом.

Начало концерта – в 19:00. Встречаемся 31 августа, в уютном зале кинотеатра Apollo Ülemiste. Проводим лето и встретим осень с хорошим юмором!