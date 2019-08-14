Ищи Таллинн на этих кадрах! В эфир выходит новый сезон сериала «Нюхач»

Сегодня в 23:00 в эфир телеканала Kanal 2 выйдет первая серия третьего сезона сериала «Нюхач». Съемки частично проводились в Таллинне, а исполнитель главной роли — Кирилл Кяро — также является уроженцем Эстонии.
Täna kell 23:00 alustab Kanal 2s kriminaalse hittsarja «Nuuskija» kolmas hooaeg. Erakordse lõhnatajuga uurijat kehastab Eesti päritolu näitleja Kirill Käro ning uues hooajas löövad kaasa ka mitmed Eesti näitlejad nagu Tambet Tuisk ja Katrin Pärn. Kolmanda hooaja põnevad teemad hargnevad lahti just Tallinnas.
Третий сезон увлекательного сериала «Нюхач» продолжит рассказывать о гениальном сыщике и настоящем профессионале своего дела. Главный герой обладает невероятным обонянием, что помогает ему искать улики и ловить опасных преступников. Долгое время начальство не воспринимало его серьезно, но теперь он один из главных следователей в отделе. В его команде трудятся только лучшие специалисты, готовые прийти на помощь в трудную минуту, и он этому искренне рад.
В новых сериях телесериала появится важная зацепка в деле о влиятельном криминальном авторитете, пытающимся получить контроль над городом. Нюхач выходит на охоту, теперь только его нюх может помочь вычислить бандита, ведь совсем скоро в криминальном мире начнётся война, последствия которой затронут всех…
Напомним, съемки сериала проходили в Таллинне в прошлом году.
В съемках сериала также поучаствовали такие эстонские актеры как Тамбет Туйск, Маркус Двиньянинов и Катрин Пярн.
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