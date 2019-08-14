Ищи Таллинн на этих кадрах! В эфир выходит новый сезон сериала «Нюхач»

Третий сезон увлекательного сериала «Нюхач» продолжит рассказывать о гениальном сыщике и настоящем профессионале своего дела. Главный герой обладает невероятным обонянием, что помогает ему искать улики и ловить опасных преступников. Долгое время начальство не воспринимало его серьезно, но теперь он один из главных следователей в отделе. В его команде трудятся только лучшие специалисты, готовые прийти на помощь в трудную минуту, и он этому искренне рад.

ФОТО: Kanal2

В новых сериях телесериала появится важная зацепка в деле о влиятельном криминальном авторитете, пытающимся получить контроль над городом. Нюхач выходит на охоту, теперь только его нюх может помочь вычислить бандита, ведь совсем скоро в криминальном мире начнётся война, последствия которой затронут всех…

ФОТО: Kanal2

Напомним, съемки сериала проходили в Таллинне в прошлом году.

ФОТО: Kanal2

В съемках сериала также поучаствовали такие эстонские актеры как Тамбет Туйск, Маркус Двиньянинов и Катрин Пярн.