Цветущая вдова Михаила Круга сразила фанатов своими формами
Вдова Михаила Круга часто делится с подписчиками фотографиями. Накануне в ее Instagram-аккаунте появился новый кадр.
На снимке 43-летняя вдова исполнителя шансона позирует на фоне тренажеров в спортзале. На ней черные лосины, обтягивающая серая майка и кроссовки того же цвета. "С утра на тренировке!" – написала Ирина.
По словам поклонников, певица в прекрасной физической форме. В 43 года она ничуть не уступает 20-летней.
"Спортсменка, комсомолка и просто талантливая красавица!", "Ирина, Вы красотка! В такой суперской форме! Восхищена", "Спортивная, подтянутая! Молодец", "Модель!" – осыпали комплиментами вдову восхищенные фанаты.
"Всем бы так выглядеть!" – отметил фолловер.
Как сообщает "Комсомольская правда", вдова раскрыла секрет подтянутой формы. Она подчеркнула, что залогом успеха считает силовые тренировки – после них "вся дурь выходит".
Отметим, что Ирина – многодетная мать. Первую дочь Марину она родила еще до встречи с шансонье. Их общий с Михаилом сын Александр появился на свет за месяц доубийства музыканта в 2002-м. Через четыре года после трагедии певица снова вышла замуж. Бизнесмену Сергею Белоусову она подарила мальчика, которого назвали Андреем.