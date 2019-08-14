Цветущая вдова Михаила Круга сразила фанатов своими формами

На снимке 43-летняя вдова исполнителя шансона позирует на фоне тренажеров в спортзале. На ней черные лосины, обтягивающая серая майка и кроссовки того же цвета. "С утра на тренировке!" – написала Ирина.

По словам поклонников, певица в прекрасной физической форме. В 43 года она ничуть не уступает 20-летней.

"Спортсменка, комсомолка и просто талантливая красавица!", "Ирина, Вы красотка! В такой суперской форме! Восхищена", "Спортивная, подтянутая! Молодец", "Модель!" – осыпали комплиментами вдову восхищенные фанаты.

"Всем бы так выглядеть!" – отметил фолловер.

Как сообщает "Комсомольская правда", вдова раскрыла секрет подтянутой формы. Она подчеркнула, что залогом успеха считает силовые тренировки – после них "вся дурь выходит".