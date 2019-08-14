Ср, 14.08.2019
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  • Воу! Американская актриса пришла на детское мероприятие в платье с глубоким декольте

Воу! Американская актриса пришла на детское мероприятие в платье с глубоким декольте
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Актриса выбрала для выхода смелый наряд.

38-летняя Джессика Альба в последнее время не часто появляется на светских мероприятиях. Поэтому каждый раз публичный выход актрисы привлекает особое внимание, как и произошло в этот раз. Джессика стала главной звездой премии Teen Choice Awards в пляжном городе Эрмоса Бич.

Для выхода перед фотографами Альба выбрала черный сарафан в пол с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Однако главной изюминкой наряда стал смелый вырез в области декольте.

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