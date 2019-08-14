Воу! Американская актриса пришла на детское мероприятие в платье с глубоким декольте
Актриса выбрала для выхода смелый наряд.
38-летняя Джессика Альба в последнее время не часто появляется на светских мероприятиях. Поэтому каждый раз публичный выход актрисы привлекает особое внимание, как и произошло в этот раз. Джессика стала главной звездой премии Teen Choice Awards в пляжном городе Эрмоса Бич.
Для выхода перед фотографами Альба выбрала черный сарафан в пол с цветочным принтом от Oscar de la Renta. Однако главной изюминкой наряда стал смелый вырез в области декольте.