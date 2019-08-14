Воу! Американская актриса пришла на детское мероприятие в платье с глубоким декольте

38-летняя Джессика Альба в последнее время не часто появляется на светских мероприятиях. Поэтому каждый раз публичный выход актрисы привлекает особое внимание, как и произошло в этот раз. Джессика стала главной звездой премии Teen Choice Awards в пляжном городе Эрмоса Бич.