Стала копией Бейонсе: в сети обсуждают вероятную пластическую операцию Ким Кардашьян

Новые фотографии Ким Кардашян в ее профиле стали поводом для бурных обсуждений. И все дело в том, что многие заподозрили звезду Instagram в пластической операции. Рассмотрев снимки Ким, в сети пришли к выводу, что она сильно изменилась и стала похожей на Бейонсе. "Новый нос? Кимберли, ты не похожа на себя! У меня галлюцинации", – пишут в сети.