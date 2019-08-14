Стала копией Бейонсе: в сети обсуждают вероятную пластическую операцию Ким Кардашьян
Поклонники уверены, что Ким Кардашян сделала новую пластическую операцию и теперь стала похожа на Бейонсе.
Новые фотографии Ким Кардашян в ее профиле стали поводом для бурных обсуждений. И все дело в том, что многие заподозрили звезду Instagram в пластической операции. Рассмотрев снимки Ким, в сети пришли к выводу, что она сильно изменилась и стала похожей на Бейонсе. "Новый нос? Кимберли, ты не похожа на себя! У меня галлюцинации", – пишут в сети.
К слову, уже не первый раз Ким обвиняют в пластических операциях и полном изменении внешности, но сама знаменитость продолжает утверждать, что никогда не ложилась под нож хирурга. Впрочем, в сети не перестают появляться коллажи, на которых Кардашьян сравнивают с Бейонсе.
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