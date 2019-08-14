Наталья Ионова занялась «странной йогой» при полном мейкапе

Певица грациозно позировала на одной ноге в красивом зале с панорамными окнами. Для фотосессии она выбрала спортивный белый кроп-топ и легинсы такой же расцветки.

Глюкоза не отказалась от макияжа и не стала собирать длинные волосы в хвост или пучок. Под снимком исполнительница высказала философскую мысль. «Баланс — присутствие нужного и отсутствие лишнего», — заявила артистка.

Глюкоза предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы, но поставила одно условие: не спрашивать о разводе. Однако затея звезды провалилась — в ее Instagram stories появились лишь несколько комментариев, не касающихся ее отношений с мужем, 46-летним Александром Чистяковым. В итоге Ионова только и сказала, что, если бы ее музыкальная карьера не сложилась, она попробовала бы себя в кино.