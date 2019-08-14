Какие орехи самые полезные?

В них содержатся витамины и микроэлементы. Особенно много витамина Е, необходимого для здоровья кожи, волос и ногтей. Он обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки от старения. Из микроэлементов орехи содержат магний, железо, фосфор и цинк.

Но главный компонент каждого орешка — это полиненасыщенные жиры, содержащие незаменимые жирные кислоты. Получить эти вещества организм может только из пищи, но найти их непросто. Жирная рыба, нерафинированное растительное масло и орехи — едва ли не единственные доступные источники жирных кислот, ответственных за здоровье сердца и сосудов, хорошее настроение и активность головного мозга.

Поэтому есть орехи стоит обязательно, но как выбрать какие? На этот вопрос ответили диетологи.

Чемпион среди орехов — грецкий

Грецкий орех. Иллюстративное фото ФОТО: Panter Media/Scanpix

В нем больше всего антиоксидантов, защищающих клетки от старения и мутаций, приводящих к онкологическим заболеваниям. Грецкие орешки содержат много полиненасыщенных жиров, не приводящих к закупорке сосудов, а напротив, очищающих их от излишков холестерина.

Несомненный плюс продукта — в высоком качестве в сравнении с другими орехами. В период хранения он дольше остается свежим, в меньшей степени подвержен окислению, поражению плесенью и микроорганизмами. Поэтому если покупаете орешки в «не сезон», отдавайте предпочтение грецким и в скорлупе. Будьте уверены, они сохранили для вас полезные вещества в достаточном количестве!

Фисташки

Фисташки. Иллюстративное фото ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Раскрытый орешек, кажется, улыбается, за что в Иране фисташки получили название «смеющийся орех». Улыбаться есть чему! Кроме того что фисташки безумно вкусные, они содержат аминокислоту триптофан, из которой организм человека синтезирует гормон радости серотонин.

Баловать себя фисташками стоит регулярно и ввиду высокого содержания в них каротиноидов. В организме эти вещества трансформируются в витамин А, отвечающий за остроту зрения. По содержанию антиоксидантов они уступают грецким, но эти полезные вещества в них тоже есть. А это значит, что смеющиеся орешки тоже защищают организм от старения

Фундук

Фундук. Иллюстративное фото ФОТО: Panter Media/Scanpix

Лесной орех продают очищенным и в скорлупе. Выбирать стоит второй вариант: кожура предохраняет содержимое от окисления и контакта с внешней средой. В фундуке много марганца — микроэлемента, участвующего в биохимических реакциях организма. Частое употребление лесных орешков служит прекрасной профилактикой недостатка марганца в рационе. Еще в нем содержатся белок, полиненасыщенные жиры и антиоксиданты. Жирорастворимый витамин Е, присутствующий в ядрышке, в сочетании с растительными жирами усваивается особенно хорошо.

Кедровый орех

Кедровые орешки. Иллюстративное фото ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Мелкие ядрышки внешне напоминают семечки. Несмотря на малый размер, содержат очень много растительных жиров. По жирности уступают только грецкому ореху, но состав жировой массы отличается высоким содержанием пиноленовой кислоты. Это вещество заставляет организм подавлять чувство голода. Пиноленовая кислота стимулирует выработку гормонов, сигнализирующих мозгу, что организм сыт. И замедляет скорость прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту. Не продукт, а находка для тех, кто хочет похудеть!

Миндаль

Миндальные орехи. ФОТО: Wikipedia.org

Нежный вкус, питательность и высокое содержание витамина Е сделали миндаль любимым перекусом спортсменов. Действительно, переесть эти орехи сложно, буквально горсть обеспечивает длительное чувство сытости.

Миндаль богат магнием, защищающим мышцы от перенапряжения, необходимым нервной системе, сердцу и сосудам. В день можно без опасений для фигуры съедать до 50 граммов этого полезного продукта.

Вкусный и полезный перекус

Все орехи содержат жиры, а у нас слово «жирный» напрямую ассоциируется с набором веса. Но тем и привлекателен этот продукт, что, употребляя его в пищу регулярно, потолстеть не получится. Напротив, удастся даже сбросить вес без голодания и в прекрасном самочувствии.

Секрет продукта — в высокой питательной ценности. При поедании орешков чувство сытости появляется значительно быстрее, чем при перекусе бутербродом или картошкой-фри. При всем желании не получится съесть много этого калорийного продукта, который в организме усваивается долго и столь же длительно сохраняет чувство сытости.