Ср, 14.08.2019
Александр Ревва в Юрмале: «Эстонские девушки – одни из самых красивых в мире!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Горячая штучка! Самая сексапильная блондинка Эстонии разделась перед именитым фотографом

Горячая штучка! Самая сексапильная блондинка Эстонии разделась перед именитым фотографом
СМОТРИ!

Liza Lind Türi lillelaadal.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Негоже прятать такую фигуру под одеждой! 

Возможно, именно поэтому красавица из Эстонии Лиза Линд большую часть времени проводит в теплых странах, где едва ли не круглые сутки можно щеголять по пляжу в купальнике!

22-летняя звезда Instagram приняла участие в фотосессии израильского фотографа, для которой полностью разделась.

Хитрость в том, что, пока ты знаешь, кто ты и что делает тебя счастливым, не имеет значения, как тебя видят другие,

- написала Лиза под одним из снимков.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by eRaN AzRaN 📷 (@eran.azran) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ