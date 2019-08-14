Горячая штучка! Самая сексапильная блондинка Эстонии разделась перед именитым фотографом
Негоже прятать такую фигуру под одеждой!
Возможно, именно поэтому красавица из Эстонии Лиза Линд большую часть времени проводит в теплых странах, где едва ли не круглые сутки можно щеголять по пляжу в купальнике!
22-летняя звезда Instagram приняла участие в фотосессии израильского фотографа, для которой полностью разделась.
Хитрость в том, что, пока ты знаешь, кто ты и что делает тебя счастливым, не имеет значения, как тебя видят другие,
- написала Лиза под одним из снимков.
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