Вт, 13.08.2019
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Татьяну Овсиенко заподозрили в пластике. А вы бы узнали певицу?

Татьяна Овсиенко

ФОТО: ovsienko.net

Пользователи Сети бурно обсуждают изменения во внешности 52-летней звезды 90-х Татьяны Овсиенко. Напомним, что после скандала с супругом, отсидевшим в тюрьме, певица перестала появляться на публике и лишь иногда выкладывает снимки в соцсетях, пишет Topnews. 

Однако не так давно исполнительница хита про «школьную пору» шокировала поклонников своим видом.

Так, на недавних снимках отлично видно, что глаза Татьяны Овсиенко утратили естественность и выглядят чрезмерно открытыми. По мнению юзеров, такой вид позволяет предположить, что знаменитость не совсем удачно сделала блефаропластику - операцию по удалению лишней кожи на верхнем веке. К тому же ее улыбка выглядит натянутой, и

Татьяна Овсиенко

ФОТО: Instagram

 певицу сложно узнать на снимках.

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