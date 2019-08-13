Татьяну Овсиенко заподозрили в пластике. А вы бы узнали певицу?

Однако не так давно исполнительница хита про «школьную пору» шокировала поклонников своим видом.

Так, на недавних снимках отлично видно, что глаза Татьяны Овсиенко утратили естественность и выглядят чрезмерно открытыми. По мнению юзеров, такой вид позволяет предположить, что знаменитость не совсем удачно сделала блефаропластику - операцию по удалению лишней кожи на верхнем веке. К тому же ее улыбка выглядит натянутой, и