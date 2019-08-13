Виктория Лопырева в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

36-летняя модель и телеведущая отдыхает с гражданским мужем в Турции. Виктория Лопырева поделилась кадром в купальнике на живописном пляже, сообщает Cosmo.
Известная блондинка прибыла в Стамбул в качестве посла ФИФА. 14 августа здесь состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». Виктория с Игорем Булатовым поселились в отеле D Maris Bay, который расположен на полуострове Датча на юго-западе Турции, в живописном месте, где Эгейское море соединяется со Средиземным.
Виктория опубликовала кадр с пляжа, который известен красивым скалистыми берегами, белым песком и прозрачным морем. «Приземлилась в раю», — заверила Лопырева.
Виктория позировала в слитном купальнике с леопардовым принтом и глубоким вырезом в области груди. Образ дополнили симпатичная соломенная шляпка и эффектные солнцезащитные очки. Блондинка распустила волосы и удобно расположилась на теплом песке.