Виктория Лопырева в дерзком купальнике взбудоражила Сеть

Известная блондинка прибыла в Стамбул в качестве посла ФИФА. 14 августа здесь состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». Виктория с Игорем Булатовым поселились в отеле D Maris Bay, который расположен на полуострове Датча на юго-западе Турции, в живописном месте, где Эгейское море соединяется со Средиземным.