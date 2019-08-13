Вт, 13.08.2019
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Поднажмем на них? Продукты, приносящие счастье

Еда. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Вы замечали, что некоторые блюда делают нас просто счастливыми? Всё дело, как обычно, в хими: ингредиенты продуктов заставляют наш организм вырабатывать вещества, отвечающие за удовольствие. Например, так называемый гормон счастья - серотонин, рассказывает Zen.yandex.ru.

Что же нужно съесть, чтобы получить его побольше, прогнать депрессию и уныние? Серотонин производится нашим организмом в результате сложных реакций из триптофана - это аминокислота, присутствующая во многих продуктах. Давайте же посмотрим, где больше всего тритофана -- основного сырья для гормона удовольствия.

Яичный белок

Содержание триптофана: один грамм на 100 граммов продукта. Но нужно быть аккуратными, так как, по некоторым исследованиям, яйца вредны, а в средиземноморской диете долгожителей их количество ограничено (три-четыре раза в неделю). 

Треска

В треске содержится 0,7 процента сырья для серотонина. Меньше его в других видах рыб, в красной - 0,22 процента, в морском окуне - 0,21.

Соя

У сои высокое содержание триптофана - 0,59 процента.

Сыр

Вы замечали, что если начать есть пармезан или другой твердый сыр, то просто невозможно остановиться? В таких сырах тоже много триптофана - 0,32-0,56 процента. В молоке гораздо меньше - 0,08 процента.

Кунжут

Вот не зря его кладут на вредные булки в ресторанах быстрого питания. В нем 0,37 процента триптофана.

Семечки

До 0,3 процента продукта может пойти на производство серотонина. Но будьте внимательны, в целом семечки не очень полезный продукт.

Свинина

Видимо, она привлекает нас не только жиром и глутаматом, но еще и триптофаном -- 0,25 процента. 

Курица, индейка, говядина

Другие мясные продукты почти не отстают от свинины - 0,23-0,24 процента.

Овес

В овсе 0,23 процента триптофана.

Горький шоколад

В шоколаде 0,13 процента триптофана, столько же в пшеничной муке.

 
 

Триптофан в этих продуктах не будет приносить нам удовольствия, если его будут вытеснять другие аминокислоты - лейцин, изолейцин и валин, так называемые BCAA аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. В каких же продуктах много этих BCAA аминокислот? Это яйца, мясо, рыба. Получается, что их употребление не ведет к счастью, а для борьбы с депрессией нам нужно использовать растительные или молочные источники триптофана.

 

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