Поднажмем на них? Продукты, приносящие счастье

Вы замечали, что некоторые блюда делают нас просто счастливыми? Всё дело, как обычно, в хими: ингредиенты продуктов заставляют наш организм вырабатывать вещества, отвечающие за удовольствие. Например, так называемый гормон счастья - серотонин, рассказывает Zen.yandex.ru.
Яичный белок
Содержание триптофана: один грамм на 100 граммов продукта. Но нужно быть аккуратными, так как, по некоторым исследованиям, яйца вредны, а в средиземноморской диете долгожителей их количество ограничено (три-четыре раза в неделю).
Треска
В треске содержится 0,7 процента сырья для серотонина. Меньше его в других видах рыб, в красной - 0,22 процента, в морском окуне - 0,21.
Соя
У сои высокое содержание триптофана - 0,59 процента.
Сыр
Вы замечали, что если начать есть пармезан или другой твердый сыр, то просто невозможно остановиться? В таких сырах тоже много триптофана - 0,32-0,56 процента. В молоке гораздо меньше - 0,08 процента.
Кунжут
Вот не зря его кладут на вредные булки в ресторанах быстрого питания. В нем 0,37 процента триптофана.
Семечки
До 0,3 процента продукта может пойти на производство серотонина. Но будьте внимательны, в целом семечки не очень полезный продукт.
Свинина
Видимо, она привлекает нас не только жиром и глутаматом, но еще и триптофаном -- 0,25 процента.
Курица, индейка, говядина
Другие мясные продукты почти не отстают от свинины - 0,23-0,24 процента.
Овес
В овсе 0,23 процента триптофана.
Горький шоколад
В шоколаде 0,13 процента триптофана, столько же в пшеничной муке.
Триптофан в этих продуктах не будет приносить нам удовольствия, если его будут вытеснять другие аминокислоты - лейцин, изолейцин и валин, так называемые BCAA аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. В каких же продуктах много этих BCAA аминокислот? Это яйца, мясо, рыба. Получается, что их употребление не ведет к счастью, а для борьбы с депрессией нам нужно использовать растительные или молочные источники триптофана.