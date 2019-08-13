Поднажмем на них? Продукты, приносящие счастье

Триптофан в этих продуктах не будет приносить нам удовольствия, если его будут вытеснять другие аминокислоты - лейцин, изолейцин и валин, так называемые BCAA аминокислоты с разветвленными боковыми цепями. В каких же продуктах много этих BCAA аминокислот? Это яйца, мясо, рыба. Получается, что их употребление не ведет к счастью, а для борьбы с депрессией нам нужно использовать растительные или молочные источники триптофана.