Пять знаков Зодиака, которых легко втянуть в секту

Слепая вера творит с людьми ужасные вещи. Люди, которые попадаются «на удочку» шарлатанов и лжепророков, сами того не осознавая, оказываются в секте, где становятся игрушками в лапах обманщиков. Они готовы отдать шарлатанам последнее, не понимая, что на их сознание оказывают сильнейшее воздействие.

Далеко не каждого человека можно вовлечь в секту. Существует категория легко внушаемых лиц, которых можно убедить в чем угодно и подчинить своей воле. Интересно, что таких людей можно вычислить по знаку Зодиака.

Кто из представителей зодиакальной плеяды является легко внушаемой личностью и в любой момент может оказаться в лапах коварных сектантов.

5 знаков Зодиака, которых легко втянуть в секту:

Весы

Подопечные Венеры являются людьми ведомыми, которым легко внушить нужную информацию. Это участливые и сострадательные личности, которые готовы помогать другим людям и делить с ними их беды. Наверное, поэтому просьбами о помощи и поддержке, а также силой убеждения, Весов легко втянуть в секту.

Помимо прочего, Весы хотят иметь друзей и быть частью команды. А многочисленные секты как раз подкупают возможностью стать частью коллектива и иметь общую цель. Это своеобразный «крючок», на который попадаются одинокие люди, но, прежде всего, представители знака Весы.

Рак

Раку чрезвычайно важно быть кому-то нужным. Это не самый уверенный в себе знак, а потому ему крайне необходима поддержка близких людей, которые всегда поймут, помогут и подскажут. Если же Рак одинок, он становится настоящей находкой для личностей, завлекающих людей в секты.

Немаловажно и то, что Раки легко принимают на веру любую услышанную информацию. Если они доверяют человеку, если воспринимают его в качестве авторитета, они начинают испытывать к нему привязанность, а любое его слово становится для Рака законом. Что характерно, вытянуть Рака из секты тяжелее, чем кого бы то ни было.

Скорпион

Некоторым может показаться странным, что среди адептов сект много Скорпионов. Это свободолюбивые личности со своим собственным мнением, которое нелегко изменить. Но в то же время Скорпионы мечтают возглавлять коллектив, и точно знают, что для успеха необходимо быть прилежными учениками. Поэтому подопечные Марса сами идут в секты, имея свои собственные соображения на этот счет.

Кроме того, Скорпионы любят пробовать что-то новое, они желают выделяться из толпы, быть не такими как все. Членство в секте – один из способов обратить на себя внимание, а потому завлечь Скорпиона в подобную организацию не так уж сложно.

Близнецы

Близнецы постоянно сомневаются в принимаемых решениях, а потому им гораздо проще жить в коллективе, где решения принимают за них. И это одна из зацепок, позволяющая вовлечь представителя стихии Воздуха в общину, пусть и внушаемую людям ложные истины. При этом Близнецы не терпят одиночества и обожают находиться в коллективе. Адепты ложной веры пользуются этим, обещая Близнецам крепкое плечо, а на практике, делают этих людей безвольными и легко управляемыми.

Добавьте к этому тягу Близнецов ко всему мистическому и религиозному. Личностям данного знака нравится быт частью некого культа или ордена, который на деле является сектой. Сам факт того, что организация находится вне закона, а ее деятельность окутана тайной, влечет подопечных Меркурия.

Дева

В плане вовлечения в секту Девы чем-то напоминают Скорпионов. Это самодостаточные личности, которых не «купишь» на веру о счастливой загробной жизни. В подобных организациях эти люди оказываются на фоне одиночества и желания управлять организацией. Именно поэтому среди сектантов Девы занимают должности управленцев и координаторов.