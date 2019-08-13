Тина Канделаки рассказала, что Кэти Перри домогалась ее на вечеринке

«Когда я увидел Кэти, мы обнялись, а потом я повернулся к своему другу. В этот момент она стянула с меня штаны вместе с трусами, чтобы показать всем собравшимся мой пенис. Можете себе представить, насколько униженным я себя чувствовал. Я рассказываю это сейчас, потому что люди считают мужчин, наделенных властью, развратными. Но женщины, у которых есть власть, так же отвратительны».

Фанаты Кэти не оставили заявление Джоша без внимания: в комментариях на его странице началась война между теми, кто верит парню, и теми, кто видит в его признании потребность хайпануть. «Всем защитникам Кэти: я понимаю, что вы оберегаете своего кумира. Но Ким Кардашьян и Крис Дженнер — женщины с еще большей властью, которые при этом относились ко мне с уважением. Лучше сделайте кумиров из них», — написал Клосс и объяснил, что молчал только потому, что ему запрещали портить имидж певицы. — «Я слушался и был хорошим мальчиком. А в ответ меня опозорили перед толпой людей. Я был в шоке, не мог совместить это с вдохновляющими песнями, которые она поет, продолжал защищать ее репутацию. Ведь все твердят, что главное зло — мужчины. Но власть пробуждает худшее в людях независимо от их пола». Кэти пока никак не прокомментировала эти обвинения.

Вслед за Джошем Клоссом в харассменте Кэти Перри неожиданно обвинила Тина Канделаки. Российская журналистка в своём телеграм-канале рассказала, что однажды её пригласили на вечеринку, где также присутствовала знаменитость. По словам Тины, Перри была в нетрезвом состоянии и вскоре начала вести себя непристойно: