Тина Канделаки рассказала, что Кэти Перри домогалась ее на вечеринке
Модель Джош Клосс, который снялся в клипе Кэти Перри на песню Teenage Dream, обвинил певицу в непристойном поведении. По словам Джоша, инцидент произошел в 2012 году на дне рождения их знакомого, куда Клосс привел своего близкого друга, чтобы представить его Перри, пишет Супер.
«Когда я увидел Кэти, мы обнялись, а потом я повернулся к своему другу. В этот момент она стянула с меня штаны вместе с трусами, чтобы показать всем собравшимся мой пенис. Можете себе представить, насколько униженным я себя чувствовал. Я рассказываю это сейчас, потому что люди считают мужчин, наделенных властью, развратными. Но женщины, у которых есть власть, так же отвратительны».
Фанаты Кэти не оставили заявление Джоша без внимания: в комментариях на его странице началась война между теми, кто верит парню, и теми, кто видит в его признании потребность хайпануть. «Всем защитникам Кэти: я понимаю, что вы оберегаете своего кумира. Но Ким Кардашьян и Крис Дженнер — женщины с еще большей властью, которые при этом относились ко мне с уважением. Лучше сделайте кумиров из них», — написал Клосс и объяснил, что молчал только потому, что ему запрещали портить имидж певицы. — «Я слушался и был хорошим мальчиком. А в ответ меня опозорили перед толпой людей. Я был в шоке, не мог совместить это с вдохновляющими песнями, которые она поет, продолжал защищать ее репутацию. Ведь все твердят, что главное зло — мужчины. Но власть пробуждает худшее в людях независимо от их пола». Кэти пока никак не прокомментировала эти обвинения.
Вслед за Джошем Клоссом в харассменте Кэти Перри неожиданно обвинила Тина Канделаки. Российская журналистка в своём телеграм-канале рассказала, что однажды её пригласили на вечеринку, где также присутствовала знаменитость. По словам Тины, Перри была в нетрезвом состоянии и вскоре начала вести себя непристойно:
«Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти, — написала Тина. — Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев».