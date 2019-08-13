49-летняя русская экс-подруга Мела Гибсона снялась голой на коне

Теперь, кажется, понятно, почему Гибсон в свое время был без ума от русской красавицы и даже оставил ради нее жену и семерых детей. К слову, Оксана также подарила актеру ребенка — дочь Люсию. От девочки Мел не отказался и регулярно с ней видится.

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