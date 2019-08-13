Вт, 13.08.2019
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Алена Апина показала 17-летнюю дочь

Алена Апина

ФОТО: Instagram

54-летняя Алена Апина проводит отпуск во Франции с 17-летней дочерью Ксенией. Звездная мать с девушкой наслаждаются местными красотами, несмотря на холодную погоду, пишет Cosmo.

Певица порадовала поклонников снимком с повзрослевшей дочерью. Артистка с наследницей позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Алена Апина с дочерью
Алена Апина с дочерью
instagram.com/neapina

«В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но всё равно крутая!», — с юмором подписала фото Алена. Певица приобняла дочь за плечо, стоя вполоборота к камере. Автором селфи стала Ксения, которая смотрит прямо в объектив.

Поклонники экс-солистки группы «Комбинация» порадовались редкой возможности увидеть ее дочь.

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