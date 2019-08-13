Алена Апина показала 17-летнюю дочь

54-летняя Алена Апина проводит отпуск во Франции с 17-летней дочерью Ксенией. Звездная мать с девушкой наслаждаются местными красотами, несмотря на холодную погоду, пишет Cosmo.
Певица порадовала поклонников снимком с повзрослевшей дочерью. Артистка с наследницей позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже.
Алена Апина с дочерью
instagram.com/neapina
«В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но всё равно крутая!», — с юмором подписала фото Алена. Певица приобняла дочь за плечо, стоя вполоборота к камере. Автором селфи стала Ксения, которая смотрит прямо в объектив.
Поклонники экс-солистки группы «Комбинация» порадовались редкой возможности увидеть ее дочь.