Алена Апина показала 17-летнюю дочь

Певица порадовала поклонников снимком с повзрослевшей дочерью. Артистка с наследницей позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже.

«В Париже дубак, но башенка стоит! Ржавенькая, но всё равно крутая!», — с юмором подписала фото Алена. Певица приобняла дочь за плечо, стоя вполоборота к камере. Автором селфи стала Ксения, которая смотрит прямо в объектив.