Заработают сами! 11 знаменитостей, которые оставят детей без наследства

На самом деле не всё так радужно. Многие звездные наследники отказываются от финансовой помощи и строят карьеру самостоятельно, а иным и вовсе не светит купаться в роскоши, заработанной предками. В этом материале мы поговорим об 11 знаменитых богачах, оставивших детей без многомиллионного наследства.

Джеки Чан

Джеки, мягко говоря, не ладит с детьми. Когда его сын-актер угодил за решетку на полгода, отец извинялся перед публикой за нерадивого сына.

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А когда мать его внебрачной дочери выгнала девушку из дома за то, что та заключила однополый брак, Чан также отказался предоставить ей кров.

Что касается наследства, у Джеки Чана было трудное детство и он добивался всего своими силами. Поэтому и львиная доля денег, заработанных актером, пойдет на благотворительность. Как говорит актер, если его дети и заслуживают таких сумм, то заработают их сами.

Михаил Фридман

Российский миллиардер боится навредить детям, ведь стоит им получить его деньги, как ими тут же заинтересуются мошенники и прочие корыстные люди.

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В то же время Фридман не сомневается, что четверо его детей без труда смогут добиться успеха в жизни, а пока он жертвует деньги на благотворительность.

Стинг

Шестеро детей могли бы получить по 50 млн долларов каждый, но Стинг не хочет осложнять им жизнь проволочками с агентами трастовых фондов.

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Певец планирует потратить все сбережения еще при жизни, поэтому про богатое наследство не может быть и речи.

Эштон Кутчер и Мила Кунис

Кутчер и Кунис выросли в бедных семьях, и именно это мотивировало их делать себе имя самостоятельно.

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Актерская чета говорит детям, что те бедные, и пусть у родителей есть на банковском аккаунте доллар или два, эти деньги вряд ли достанутся отпрыскам просто так.

Рената Литвинова

Рената Литвинова не собирается баловать дочь деньгами. «У тебя будет образование, мои платья, мои эти штуки-дрюки. Но все деньги ты должна сама себе заработать», — не устает повторять актриса дочери Ульяне.

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Марк Цукерберг

Макс и Август, дочери основателя Facebook, не получат денег третьего самого богатого землянина, ведь тот еще в 2015 году пообещал пожертвовать 99% состояния на благотворительность.

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Уильям Баррон Хилтон

Дедушка Пэрис Хилтон, зажиточный основатель империи гостиниц, пообещал передать на благотворительность 97% состояния, а его восемь детей поделят оставшиеся 3%.

Гордон Рамзи

Шеф-повар не разрешает детям летать вместе с ним в первом классе, ведь только он «вкалывал как черт, чтобы сидеть так близко к пилоту». Более того, трое детей Рамзи самостоятельно зарабатывают на транспорт и оплату тарифа мобильного оператора.

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Билл Гейтс

Билл Гейтс на пару с Уорреном Баффетом организовал кампанию «Клятва дарения», чтобы сподвигнуть самых богатых людей мира пожертвовать львиную долю состояния на филантропию. «Вместо огромных денег наши дети получат достойное образование, которое поможет им раскрыть свои таланты».

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Эндрю Ллойд Веббер

Британский композитор, чье состояние недавно перевалило за миллиард долларов, не верит в унаследованные деньги. Его дети не будут бедовать, но в конечном счете им не достанутся его миллионы. Вместо этого Веббер будет помогать начинающим музыкантам и, конечно же, будет тратиться на продвижение собственных композиций.

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50 Cent

Старшему сыну Кертиса Джексона не достанется и 50 копеек от знаменитого отца, ведь рэпер считает дни, когда уже не нужно будет платить алименты. Тем временем делающий первые шаги в хип-хопе сын уже отметился скандальным речитативом, в котором ставит отца на место. Говорить о каком-либо наследстве здесь не приходится…

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Как видишь, причины самые разные. От стремления пожертвовать деньги во благо до заботы о том, чтобы у детей не было забот (с мошенниками или агентами трастовых фондов).

Обеспеченные знаменитости, имеющие всё и не оставляющие ничего детям, контрастируют с родителями, которые влазят в долги ради сыновей и дочерей, например ради пышной свадьбы.