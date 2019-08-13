13 августа — Международный день левши. Правда и мифы, которые стоит знать!

Согласно статистике, в общей популяции леворуких людей — около 10%, то есть около 700 миллионов. Несмотря на столь значительное количество, леворукость окружена множеством мифов, которые упорно продолжают муссировать в обществе. Давайте же разберёмся с ними.

1. Левши более творческие, чем правши

Согласно распространённому мифу, левши художественно одарены, в детстве они хорошо и с удовольствием рисуют, у многих из них хорошие музыкальные способности и абсолютный слух.

А как на самом деле?

Мозг левшей действительно работает иначе. Каждую операцию приходится делать сознательно, так как нет автоматизма в действиях. А это и есть основа для творческой активности.

Что же касается специальных способностей (музыкальных, графических, художественных) — это миф. Потому что проявлению и формированию наших способностей мы во многом обязаны условиям окружающей среды. Если дома не звучит музыка и нет музыкальных инструментов, то даже абсолютный музыкальный слух останется на уровне задатков, о которых никто не будет знать.

2. Левши намного упрямее правшей

Считается, что левши более непосредственны, доверчивы, легко попадают под влияние сиюминутных чувств и настроений. Отсюда и склонность к плаксивости, капризы, вспышки ярости и гнева. Ну и, конечно, упрямство.

А как на самом деле?

На самом деле это миф. Склонность к плаксивости, капризы и вспышки ярости свойственны всем людям. Среди левшей подобные реакции встречаются не чаще, чем среди правшей. Это скорее вопрос характера.

3. Переучивать левшей вредно

Многие считают, что переучивание левшей на праворукость приводит к разнообразным неврозам. Кроме того, переучивание чревато тем, что ребёнок-левша будет плохо учиться в школе, а позже — и в университете.

А как на самом деле?

Здесь нет однозначного ответа. Переучивание насильно — в любом случае плохо. С другой стороны, детский мозг легко подстраивается под любые переучивания.

4. Леворукость передается по наследству

Считается, что леворукость зачастую обусловлена генетически.

А как на самом деле?

Это правда. У леворуких родителей ребёнок-левша родится с вероятностью 46%. А у родителей-правшей — лишь в 2% случаев. Если один из родителей левша, то левшами станут около 17% потомков.

5. Недоношенные дети чаще бывают левшами

Существует теория, согласно которой недоношенность — одна из причин леворукости.

А как на самом деле?

Согласно этой гипотезе, леворукость — это проявление патологического состояния мозга. От этой теории отказались уже в середине 1990-х годов, потому что в ходе исследований выяснилось, что всего 5% левшей обладают патологией мозга.

6. У левшей доминирует правое полушарие мозга

Эта теория кажется логичной: если большинство праворуких людей используют левое полушарие мозга для обработки языка, то леворукие люди думают «наоборот».

А как на самом деле?

Это далеко не факт. Исследование 2014 года показало, что у 98% правшей и 70% левшей языковые центры расположены в левом полушарии. Но доминирование полушарий при этом больше зависит от деятельности, которую совершает каждый конкретный человек, а не от его преобладающей руки.