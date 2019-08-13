Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Диджей и продюсер Катя Гусева переживает из-за охлаждения, с которым к ней начал относиться Филипп Киркоров. Пару длительное время подозревали в романтических отношениях. Творческие союзники вместе посещали публичные мероприятия и шествовали по красным дорожкам. Однако теперь поп-король предпочитает выходить в свет с другими красотками.

«Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой, по крайнее мере, с ней он появляется на красных дорожках чаще », — рассказала исполнительница.

Катя Гусева утверждает, что, несмотря на редкие встречи, Филипп Киркоров созванивается с ней несколько раз в неделю. Об этом сообщают Дни.ру.

«Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый», — поделилась музыкант.

Катю Гусеву еще не приглашали в гости в новое имение поп-идола в Серебряном бору. А вот в квартире Киркорова его фаворитка была частым гостем. Диджей уверяет, что наследники певца ее просто обожают.

«Его очаровательные дети Алла-Виктория и Мартин мне всегда рады, называют меня Катей. Не мамой! Хотя их настоящую мать я тоже никогда не видела — мне кажется, это такая тайна, которую когда-нибудь мы все непременно узнаем, хотя и не так скоро, наверное», — сообщила Катя Гусева.

Диджей также призналась, что Филипп Киркоров оказал сильное влияние на ее жизнь, она даже полностью сменила имидж.