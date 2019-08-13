Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Популярный диджей, которой приписывали роман с поп-королем, все реже появляется с ним на светских раутах, пишет Пятый канал.
Диджей и продюсер Катя Гусева переживает из-за охлаждения, с которым к ней начал относиться Филипп Киркоров. Пару длительное время подозревали в романтических отношениях. Творческие союзники вместе посещали публичные мероприятия и шествовали по красным дорожкам. Однако теперь поп-король предпочитает выходить в свет с другими красотками.
Катя Гусева утверждает, что, несмотря на редкие встречи, Филипп Киркоров созванивается с ней несколько раз в неделю. Об этом сообщают Дни.ру.
«Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый», — поделилась музыкант.
Катю Гусеву еще не приглашали в гости в новое имение поп-идола в Серебряном бору. А вот в квартире Киркорова его фаворитка была частым гостем. Диджей уверяет, что наследники певца ее просто обожают.
«Его очаровательные дети Алла-Виктория и Мартин мне всегда рады, называют меня Катей. Не мамой! Хотя их настоящую мать я тоже никогда не видела — мне кажется, это такая тайна, которую когда-нибудь мы все непременно узнаем, хотя и не так скоро, наверное», — сообщила Катя Гусева.
Диджей также призналась, что Филипп Киркоров оказал сильное влияние на ее жизнь, она даже полностью сменила имидж.
«Я стала одеваться более броско, более вызывающе, хотя сама всю жизнь любила классику», — утверждает Кат Гусева.