Тарантино одобряет. Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру

После громкого визита Тарантино в Москву Сеть заполонили различные мемы с культовым режиссером. Его силуэт вырезали из официальных фото и прикрепляли к другим, создавая смешные картинки. Но житель Челябинска подошел к вопросу совсем уж нестандартно.

Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру. ФОТО: Facebook

Недавно в Facebook появился пост Александра Кайнова о продаже трехкомнатной квартиры. И все бы ничего, но, чтобы привлечь внимание пользователей соцсети, парень прифотошопил Квентина Тарантино на все фото своей недвижимости. И нужно сказать, что результат вышел уморительным.

Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру. ФОТО: Facebook