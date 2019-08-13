Вт, 13.08.2019
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Тарантино одобряет. Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру

Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру-

ФОТО: Facebook

Известный 56-летний режиссер что угодно способен сделать лучше. Точно так же, видимо, подумал и Александр Кайнов, решивший продать свою квартиру, пишет Лайф.

 

После громкого визита Тарантино в Москву Сеть заполонили различные мемы с культовым режиссером. Его силуэт вырезали из официальных фото и прикрепляли к другим, создавая смешные картинки. Но житель Челябинска подошел к вопросу совсем уж нестандартно.

Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру.

ФОТО: Facebook

Недавно в Facebook появился пост Александра Кайнова о продаже трехкомнатной квартиры. И все бы ничего, но, чтобы привлечь внимание пользователей соцсети, парень прифотошопил Квентина Тарантино на все фото своей недвижимости. И нужно сказать, что результат вышел уморительным.

Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру.

ФОТО: Facebook

Неизвестно, помогла ли такая нестандартная рекламная кампания Александру с продажей квартиры, но свои заслуженные пять минут славы парень точно получил.

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