Тарантино одобряет. Житель Челябинска придумал лайфхак, как продать квартиру

Известный 56-летний режиссер что угодно способен сделать лучше. Точно так же, видимо, подумал и Александр Кайнов, решивший продать свою квартиру, пишет Лайф.
После громкого визита Тарантино в Москву Сеть заполонили различные мемы с культовым режиссером. Его силуэт вырезали из официальных фото и прикрепляли к другим, создавая смешные картинки. Но житель Челябинска подошел к вопросу совсем уж нестандартно.
Недавно в Facebook появился пост Александра Кайнова о продаже трехкомнатной квартиры. И все бы ничего, но, чтобы привлечь внимание пользователей соцсети, парень прифотошопил Квентина Тарантино на все фото своей недвижимости. И нужно сказать, что результат вышел уморительным.
Неизвестно, помогла ли такая нестандартная рекламная кампания Александру с продажей квартиры, но свои заслуженные пять минут славы парень точно получил.