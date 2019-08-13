Александр Серов подал в суд на Первый канал

«Певец Александр Серов подал иск на один миллион рублей (примерно 14 000 евро) к производителю ток-шоу «Пусть говорят» ООО «Директ» и Первому каналу», — сообщили в Арбитражном суде Москвы, где приняли заявление артиста.

Популярный исполнитель сообщил через своего представителя, что претензии связаны с тем, что за участие в съемках ему не заплатили, а в самой программе «было много оскорбительного». Адвокат Алексей Степанов пояснил, что общество «Директ» нарушило условия заключенного договора.

Проведение предварительного заседания назначено на 17 октября 2019 года.

Напомним, что темам о личной жизни народного артиста были посвящены несколько передач шоу «Пусть говорят», в том числе вышедших и в этом году. Так, все широко обсуждали скандальный выпуск, в котором звезда «ДОМа-2» Дарья Друзьяк заявила, что исполнитель ее изнасиловал.

А через две недели после подписания договора, ставшего предметом спора, вышел выпуск под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю?» с подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?»