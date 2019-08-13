Александр Серов подал в суд на Первый канал и, в частности, на передачу «Пусть говорят». Певец утверждает, что ему не заплатили за участие в съемках. К тому же в самом шоу он усмотрел немало оскорбительных моментов, пишет «Стархит».
«Певец Александр Серов подал иск на один миллион рублей (примерно 14 000 евро) к производителю ток-шоу «Пусть говорят» ООО «Директ» и Первому каналу», — сообщили в Арбитражном суде Москвы, где приняли заявление артиста.
Популярный исполнитель сообщил через своего представителя, что претензии связаны с тем, что за участие в съемках ему не заплатили, а в самой программе «было много оскорбительного». Адвокат Алексей Степанов пояснил, что общество «Директ» нарушило условия заключенного договора.
Проведение предварительного заседания назначено на 17 октября 2019 года.
Напомним, что темам о личной жизни народного артиста были посвящены несколько передач шоу «Пусть говорят», в том числе вышедших и в этом году. Так, все широко обсуждали скандальный выпуск, в котором звезда «ДОМа-2» Дарья Друзьяк заявила, что исполнитель ее изнасиловал.
А через две недели после подписания договора, ставшего предметом спора, вышел выпуск под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю?» с подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?»
Но не только вмешательство в частную жизнь возмутило певца. По словам его адвоката, которые приводит РБК, по итогам одного из эфиров, в котором Серов был главным героем, ему, несмотря на наличие подписанного договора, не был выплачен гонорар. Также юрист описал ситуацию со вторым выпуском, когда Александра буквально заманили в студию, где состоялись съемки. Но впоследствии договор с Серовым об авторских правах подписан не был, и шоу вышло на экраны без согласия Александра Николаевича.