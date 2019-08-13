Михалкова из «Уральских пельменей» в пальто на голое тело произвела фурор

При этом в подписи к публикациям она решила поговорить с поклонниками об именитом режиссере Квентине Тарантино и его новой киноленте «Однажды в Голливуде».

«Кто уже ходил на девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»? Актерский состав, конечно, очень огонь Но почему-то столько противоречивых отзывов... ходили? Как вам?», - поинтересовалась Юлия.

Юлия Михалкова Instagram

Также актриса поделилась с подписчиками своими мыслями о назначении в жизни вдохновения, без которого, по ее мнению, жить просто скучно. «Всегда ищите то, что вдохнет в вас жизнь, движение. Я постоянно чем-то «вдохновлена», просто обожаю это состояние! Сегодня хочу создавать много красивого, завтра менять себя, мир, стиль одежды», - пишет Михалкова.

Юлия Михалкова Instagram

Но поклонники Михалковой больше внимания уделили внешнему виду своего кумира, а не ее вопросам.