Вот это вырез... Платье невесты Роналду произвело фурор на красной дорожке
Джорджина Родригес появилась на красной дорожке.
Не так давно в Cети прошла волна слухов о том, что возлюбленная Криштиану Роналду беременна. Поводом для разговоров стал один из публичных выходов Джорджины Родригес. Так, во время появления на светском мероприятии модель предстала в облегающем платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот девушки. Правда, тогда ни Джорджина, ни Криштиану слухи о скором пополнении семейства не прокомментировали.
А на днях Родригес вновь вышла в свет, и выбрала для появления на красной дорожке откровенное платье с глубокими вырезами и разрезами.
Наряд подчеркнул соблазнительные формы знаменитости. И, как отметили, многие поклонники: никакого намека на беременность!