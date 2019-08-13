Вот это вырез... Платье невесты Роналду произвело фурор на красной дорожке

Не так давно в Cети прошла волна слухов о том, что возлюбленная Криштиану Роналду беременна. Поводом для разговоров стал один из публичных выходов Джорджины Родригес. Так, во время появления на светском мероприятии модель предстала в облегающем платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот девушки. Правда, тогда ни Джорджина, ни Криштиану слухи о скором пополнении семейства не прокомментировали.