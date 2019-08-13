Вт, 13.08.2019
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  • Вот это вырез... Платье невесты Роналду произвело фурор на красной дорожке

Вот это вырез... Платье невесты Роналду произвело фурор на красной дорожке
ФОТО!

GEORGINA RODRIGUEZ

ФОТО: Sandro Giordano/Lapresse / ZUMAPRESS.com

Джорджина Родригес появилась на красной дорожке.

Не так давно в Cети прошла волна слухов о том, что возлюбленная Криштиану Роналду беременна. Поводом для разговоров стал один из публичных выходов Джорджины Родригес. Так, во время появления на светском мероприятии модель предстала в облегающем платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот девушки. Правда, тогда ни Джорджина, ни Криштиану слухи о скором пополнении семейства не прокомментировали.

А на днях Родригес вновь вышла в свет, и выбрала для появления на красной дорожке откровенное платье с глубокими вырезами и разрезами.

ФОТО: Sandro Giordano/Lapresse / ZUMAPRESS.com

Наряд подчеркнул соблазнительные формы знаменитости. И, как отметили, многие поклонники: никакого намека на беременность!

ФОТО: Sandro Giordano/Lapresse / ZUMAPRESS.com

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