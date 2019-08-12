Солист Rammstein Тилль Линдеманн без штанов наслаждается рыбалкой в Финляндии

Группа Rammstein, которая следующим летом выступит в Таллинне, дала концерт в финском городе Тампере. У музыкантов осталось немного свободного времени, которое они решили провести на природе наслаждаясь рыбалкой.

Солист группы, 56-летний Тилль Линдеманн, во время рыбалки чувствовал себя настолько раскованно, что решил порыбачить нагишом. Почему бы и нет, тем более, если погода позволяет!