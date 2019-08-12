Пн, 12.08.2019
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  • Солист Rammstein Тилль Линдеманн без штанов наслаждается рыбалкой в Финляндии

Солист Rammstein Тилль Линдеманн без штанов наслаждается рыбалкой в Финляндии

Rammstein

ФОТО: CHRISTOPHE GATEAU / AFP

Участники немецкой группы Rammstein, находясь на сцене, любят эпатировать публику. Но, видимо, в повседневной жизни послушными их тоже не назовешь.

Группа Rammstein, которая следующим летом выступит в Таллинне, дала концерт в финском городе Тампере. У музыкантов осталось немного свободного времени, которое они решили провести на природе наслаждаясь рыбалкой.

Солист группы, 56-летний Тилль Линдеманн, во время рыбалки чувствовал себя настолько раскованно, что решил порыбачить нагишом. Почему бы и нет, тем более, если погода позволяет!

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