Действительно ли огурцы и помидоры нельзя есть вместе?

Некоторые диетологи высказывают мнение, что лучше разделять эти овощи в приемах пищи. И что вместе они принесут организму больше вреда, чем пользы.

Суть в следующем: огурцы и помидоры содержат разные органические вещества. Томаты богаты кислотами, а огурцы обладают щелочным составом. Для их расщепления необходимы различные ферменты, которые организм не производит одновременно. И пока один вид овощей переваривается, другой остается «не у дел»: пища вызывает брожение в кишечнике, что становится причиной повышенного газообразования, вздутия и метеоризма. Щелочи и кислоты вступают в реакцию и образуют соли. Полезный, на первый взгляд, салат может стать причиной накопления солей в организме.

Врач, специалист по общественному здравоохранению Павел Стойцо считает этот вопрос надуманным. Об этом, как пишет Zen.yandex.ru, он сообщил в интервью еженедельнику «Аргументы и Факты».

Кому-то эти два продукта стоит употреблять раздельно. и причина вовсе не в различиях кислой и щелочной среды. Никаких солей от такого сочетания не образуется. Да и в кишечнике ничего не гниет. Просто в тандеме эти овощи могут давать повышенное газообразование. А могут и не давать. Все зависит от индивидуальной микрофлоры кишечника. Если у вас после огуречно-помидорного салата возникают вздутие и дискомфорт в животе, не стоит готовить это блюдо. Ешьте овощи в других комбинациях, например, с зеленью, творогом.