Пн, 12.08.2019
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  • Это ужас? Пользователи Сети комментируют танец Лолиты Милявской в купальнике

Это ужас? Пользователи Сети комментируют танец Лолиты Милявской в купальнике

Laima Redezvous Jurmala 2019: Лолита Милявская

ФОТО: Pilt videost

Известная певица Лолита Милявская выпускает новую песню. Ее анонс она решила сделать весьма оригинальным способом: разместив видео на своей странице в Instagram. В качестве наряда звезда выбрала купальник черного цвета, в нем под музыку она совершает танцевальные движения. Следует сказать, что ролик вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков, сообщает Kleo.ru.

В песне звучат такие слова: «Это тело не сгорело еще пока». По всей видимости, Лолита Милявская решила продемонстрировать на собственном примере то, какие кадры будут в клипе. 

Пользователи Сети принялись бурно обсуждать видео, комментировать фигуру певицы, ее поведение и манеру исполнения. Многие из них пришли к выводу, что певице не стоит выставлять себя напоказ в ее возрасте. Недоброжелателям не понравилась фигура женщины, и они заявили о том, что пришли в ужас от увиденного. Однако преданные поклонники знаменитости решили ее поддержать и выразили свое восхищение ее внешностью и раскрепощенностью. 

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