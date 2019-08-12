Это ужас? Пользователи Сети комментируют танец Лолиты Милявской в купальнике

В песне звучат такие слова: «Это тело не сгорело еще пока». По всей видимости, Лолита Милявская решила продемонстрировать на собственном примере то, какие кадры будут в клипе.

Пользователи Сети принялись бурно обсуждать видео, комментировать фигуру певицы, ее поведение и манеру исполнения. Многие из них пришли к выводу, что певице не стоит выставлять себя напоказ в ее возрасте. Недоброжелателям не понравилась фигура женщины, и они заявили о том, что пришли в ужас от увиденного. Однако преданные поклонники знаменитости решили ее поддержать и выразили свое восхищение ее внешностью и раскрепощенностью.