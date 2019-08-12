Это ужас? Пользователи Сети комментируют танец Лолиты Милявской в купальнике

Известная певица Лолита Милявская выпускает новую песню. Ее анонс она решила сделать весьма оригинальным способом: разместив видео на своей странице в Instagram. В качестве наряда звезда выбрала купальник черного цвета, в нем под музыку она совершает танцевальные движения. Следует сказать, что ролик вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков, сообщает Kleo.ru.
В песне звучат такие слова: «Это тело не сгорело еще пока». По всей видимости, Лолита Милявская решила продемонстрировать на собственном примере то, какие кадры будут в клипе.
Пользователи Сети принялись бурно обсуждать видео, комментировать фигуру певицы, ее поведение и манеру исполнения. Многие из них пришли к выводу, что певице не стоит выставлять себя напоказ в ее возрасте. Недоброжелателям не понравилась фигура женщины, и они заявили о том, что пришли в ужас от увиденного. Однако преданные поклонники знаменитости решили ее поддержать и выразили свое восхищение ее внешностью и раскрепощенностью.
Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И «Тело» заиграет 😎 Потом снимем «Папу»!! ❤