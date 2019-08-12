Женщина коварно отомстила соседям за громкий секс и вызвала волну возмущения

Francesca_alessandra рассказала, что соседи часто громко включают посреди ночи музыку или телевизор. Кроме того, они нередко сильно кричат, когда занимаются сексом. «У меня самой после этого появляется отвращение к сексу. Не могу их больше терпеть», — пожаловалась девушка.

Пользовательница неоднократно приходила к соседям и вежливо просила их перестать шуметь, однако ее просьбы не принесли результата. Тогда она придумала оригинальный способ отомстить: записать звуки их секса и затем проигрывать эту запись соседям каждый раз, когда они снова начинают беспокоить ее.