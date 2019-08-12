Звездопад в ночь с 12 на 13 августа: как загадать желание на падающую звезду

Звездопад — прекрасное время для того, чтобы загадать желание. Каждая «падающая звезда» принимает и впитывает любые наши мечты и, постепенно превращаясь в звездную пыль, исполняет их. О том, как правильно загадать желание, расскажут эксперты dailyhoro.ru.

Правильный настрой — половина дела. Для того чтобы загадать желание, нужно сконцентрироваться на нем. Если вы планируете смотреть на звездопад, в первую очередь нужно найти тихое место вдали от освещенных улиц.

Поймайте падающую звезду. Настроившись и визуализировав свое желание, можно ждать падающую звезду, чтобы когда вы ее увидите, желание само появилось в памяти во всех мелочах и подробностях. Заметив сгорающую звезду, проговорите шепотом свое желание. Можно и не проговаривать — мысленно «передайте» свою мечту звезде. Звезда, приняв вашу волю, передаст ее Вселенной: во время звездопада она очень хорошо принимает такие сигналы.