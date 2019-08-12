Звездопад в ночь с 12 на 13 августа: как загадать желание на падающую звезду

Жители Земли в ночь с 12 на 13 августа могут наблюдать на небе невероятной красоты зрелище — метеорный поток Персеиды. Настоящий «звездный дождь» можно будет увидеть за час до полуночи, когда небо, предварительно, осветят около ста метеоров.
Звездопад — прекрасное время для того, чтобы загадать желание. Каждая «падающая звезда» принимает и впитывает любые наши мечты и, постепенно превращаясь в звездную пыль, исполняет их. О том, как правильно загадать желание, расскажут эксперты dailyhoro.ru.
Правильный настрой — половина дела. Для того чтобы загадать желание, нужно сконцентрироваться на нем. Если вы планируете смотреть на звездопад, в первую очередь нужно найти тихое место вдали от освещенных улиц.
Поймайте падающую звезду. Настроившись и визуализировав свое желание, можно ждать падающую звезду, чтобы когда вы ее увидите, желание само появилось в памяти во всех мелочах и подробностях. Заметив сгорающую звезду, проговорите шепотом свое желание. Можно и не проговаривать — мысленно «передайте» свою мечту звезде. Звезда, приняв вашу волю, передаст ее Вселенной: во время звездопада она очень хорошо принимает такие сигналы.
Позвольте падающей звезде самой исполнить ваше желание. После того как ритуал загадывания завершен, поблагодарите Вселенную и звезды и попрощайтесь с ними. Важно отпустить желание: отдайте его и не цепляйтесь за то, чего так страстно хотите. Примите как данность, что теперь все в руках Вселенной, а вам можно расслабиться. Это не значит, кстати, что теперь можно ничего не делать для осуществления задуманного. Вовсе нет, усилия необходимо прилагать всегда, но от избыточных эмоций точно нужно воздержаться. Никакого вожделения — полное доверие звездам. А уж они точно не подведут.