Что они пьют? Российские туристы шокировали Кайли Дженнер на отдыхе в Италии

По данным издания, звезда соцсетей с семьей остановилась в отеле Capri Tiberio Palace и отправилась на ланч в местный ресторан. Пока Кайли умилялась дочери Сторми вместе с женихом Трэвисом Скоттом и мамой Крис, компания российских туристов заказала сгроппино — итальянский коктейль, состоящий из водки, просекко и лимонного сорбета, который официанты приготовили прямо возле столика. Шум привлек внимание звездной семьи, а Кайли даже сняла происходящее на телефон.