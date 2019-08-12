Пн, 12.08.2019
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  • Что они пьют? Российские туристы шокировали Кайли Дженнер на отдыхе в Италии

Что они пьют? Российские туристы шокировали Кайли Дженнер на отдыхе в Италии
Видео

Кайли Дженнер.

ФОТО: LCLA/Broadimage / LCLA/Broadimage

Туристы из России привлекли внимание американской модели и светской львицы Кайли Дженнер на отдыхе на острове Капри. Видеоролик из ресторана Conca del Sogno опубликовал портал Super.

По данным издания, звезда соцсетей с семьей остановилась в отеле Capri Tiberio Palace и отправилась на ланч в местный ресторан. Пока Кайли умилялась дочери Сторми вместе с женихом Трэвисом Скоттом и мамой Крис, компания российских туристов заказала сгроппино — итальянский коктейль, состоящий из водки, просекко и лимонного сорбета, который официанты приготовили прямо возле столика. Шум привлек внимание звездной семьи, а Кайли даже сняла происходящее на телефон.

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