Наталья Водянова с яркой помадой и в мини-юбке выглядит ровесницей сына

У 37-летней Натальи Водяновой пятеро детей. Троих (сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву) она родила будучи в браке с британским аристократом Виктором Портманом, который, к слову, вскоре вновь станет отцом. Еще двоих - Максима и Романа - от французского бизнесмена Антуана Арно, пишет Экспресс газета.