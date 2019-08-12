Наталья Водянова с яркой помадой и в мини-юбке выглядит ровесницей сына

У 37-летней Натальи Водяновой пятеро детей. Троих (сыновей Лукаса и Виктора и дочь Неву) она родила будучи в браке с британским аристократом Виктором Портманом, который, к слову, вскоре вновь станет отцом. Еще двоих - Максима и Романа - от французского бизнесмена Антуана Арно, пишет Экспресс газета.
На официальной странице в Инстаграм манекенщица на днях поделилась фотографией, на которой позирует с 17-летним Лукасом. Юноша одет в темно-синие джинсы и рубашку, а его звездная мама выбрала наряд поярче.
Водянова предстала с ярким макияжем, в джинсовой мини-юбке, лиловом топе и босоножках. В таком образе Наталья выглядит ровесницей сына.
В комментариях пользователи восхищаются ее внешним видом и умением в любой ситуации выглядеть прекрасно. «Как брат и сестра», «Где так консервируют?», «Невероятно, как 16-летняя», — обсуждают фолловеры.