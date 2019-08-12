Весной этого года солист Artik&Asti Артем Умрихин приехал в столичный Crocus City Hall на вручение музыкальной премии «Жара» со своей женой Раминой.

Супруга исполнителя появилась перед фотографами в белом облегающем платье, которое подчеркивало ее интересное положение. Тогда многие звезды поздравили пару со скорым пополнением.

Накануне стало известно, что Артем Умрихин и его жена Рамина стали родителями во второй раз, у солиста Artik&Asti родилась дочь. Судя по фотографии, опубликованной в Инстаграм, малышка появилась на свет в одном из госпиталей Майами, однако ее имя и подробности рождения счастливые супруги пока не разглашают. Артем Умрихин уже воспитывает сына Итана, родившегося в 2017-м году.