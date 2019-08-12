33-летний музыкант Артем Умрихин, выступающий под псевдонимом Artik, во второй раз стал отцом, пишет Экспресс газета.
Весной этого года солист Artik&Asti Артем Умрихин приехал в столичный Crocus City Hall на вручение музыкальной премии «Жара» со своей женой Раминой.
Супруга исполнителя появилась перед фотографами в белом облегающем платье, которое подчеркивало ее интересное положение. Тогда многие звезды поздравили пару со скорым пополнением.
Накануне стало известно, что Артем Умрихин и его жена Рамина стали родителями во второй раз, у солиста Artik&Asti родилась дочь. Судя по фотографии, опубликованной в Инстаграм, малышка появилась на свет в одном из госпиталей Майами, однако ее имя и подробности рождения счастливые супруги пока не разглашают. Артем Умрихин уже воспитывает сына Итана, родившегося в 2017-м году.
Напомним,в 2010 году исполнитель вместе с вокалисткой Анной Дзюбой основал группу Artik&Asti. На звукозаписывающей студии в Киеве они записали свою первую песню, однако популярность у слушателей завоевали лишь со второй попытки. Их песня «Моя последняя надежда» попала в радиоротацию и принесла коллективу известность, клип на эту же композицию набрал около 1,5 миллионов просмотров.