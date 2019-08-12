Модель Playboy Жанна Рассказова умерла в 19 лет

Российские СМИ сообщили о смерти 19-летней модели Playboy Жанны Рассказовой. Накануне девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти девушку и констатировали смерть.
Жанна Рассказова зарабатывала работая диджеем. Она, благодаря яркой внешности, участвовала в фотосессиях различных журналов и брендов, а в 2012 году она снялась для обложки федерального выпуска Playboy.
Жанна Рассказова
Точная причина Жанны Рассказовой не называется, однако, по неофициальным данным, девушка принимала запрещенные вещества. Известно, что девушка родилась в Киеве, но работала в Москве