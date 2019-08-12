Пн, 12.08.2019
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Модель Playboy Жанна Рассказова умерла в 19 лет

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Жанна Рассказова

ФОТО: Instagram

Накануне девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание, передает Topnews.

Российские СМИ сообщили о смерти 19-летней модели Playboy Жанны Рассказовой. Накануне девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти девушку и констатировали смерть.

Жанна Рассказова зарабатывала работая диджеем. Она, благодаря яркой внешности, участвовала в фотосессиях различных журналов и брендов, а в 2012 году она снялась для обложки федерального выпуска Playboy.

Жанна Рассказова

Instagram

Точная причина Жанны Рассказовой не называется, однако, по неофициальным данным, девушка принимала запрещенные вещества. Известно, что девушка родилась в Киеве, но работала в Москве

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