Модель Playboy Жанна Рассказова умерла в 19 лет

Жанна Рассказова зарабатывала работая диджеем. Она, благодаря яркой внешности, участвовала в фотосессиях различных журналов и брендов, а в 2012 году она снялась для обложки федерального выпуска Playboy.

Жанна Рассказова Instagram

Точная причина Жанны Рассказовой не называется, однако, по неофициальным данным, девушка принимала запрещенные вещества. Известно, что девушка родилась в Киеве, но работала в Москве