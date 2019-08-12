Пн, 12.08.2019
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  • Эстонский актер Майт Мальмстен получил приз на престижном российском кинофестивале

Эстонский актер Майт Мальмстен получил приз на престижном российском кинофестивале

Актер Майт Мальмстен

ФОТО: Facebook

Эстонский актер Майт Мальмстен получил приз «За изящество кинообраза» за фильм «Ваша честь» на российском кинофестивале «Окно в Европу».

Фильм эстонского режиссера Андреса Пуустусмаа рассказывает о судье, который на работе - воплощение закона и строгих правил. После того, как он приговорил женщину к длительному тюремному сроку, за судьей начинает следить ее брат, который просит пересмотреть дело. Но судья непреклонен. Между мужчинами возникает конфликт, и судья сам совершает преступление. Не в силах признать свою вину, он бежит в Финляндию. Здесь начинается его путешествие.

В главной роли - эстонский актер Майт Мальмстен. 

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