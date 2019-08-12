Редкий кадр: Оксана Акиньшина опубликовала фото подросших детей

32-летняя Оксана Акиньшина — не из тех звезд, которые часто публикуют в Instagram семейные снимки. Однако сегодня актриса сделала исключение и показала своим поклонникам фотографию, на которой позируют ее двухлетняя дочь Эмми и шестилетний сын Константин. Судя по всему, дети вместе с родителями ходили по магазинам: в руках у них пакеты с подарками и шарики, пишет Сплетник.
Напомним, прошлым летом стало известно о том, что Акиньшина собирается расстаться с мужем Арчилом Геловани. Супруги вместе с 2012 года.
Видимо, последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для вас!
— высказалась тогда о своем разводе Оксана.
Позже супругам удалось уладить все конфликты, они вместе улетели отдыхать, и до развода дело, к счастью, так и не дошло.
Напомним, что у кинозвезды также подрастает сын Филипп, родившийся от отношений с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. Как удалось выяснить журналистам, мальчик живет с бабушкой и дедушкой в Санкт-Петербурге.