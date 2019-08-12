Редкий кадр: Оксана Акиньшина опубликовала фото подросших детей

Видимо, последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для вас!