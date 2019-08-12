Глухой Трамп и смерть Азии. Что предсказала Ванга на 2019 год

Известная болгарская ясновидящая скончалась 11 августа 1996 года, однако в ее предсказания верят до сих пор. И, по мнению теоретиков заговора, многие из них сбылись — например, Брексит в Великобритании, появление ИГИЛ, теракты 11 сентября и гибель российской подводной лодки «Курск» в 2000 году. Теперь издание The Sun узнало, что ждет человечество в 2019 году.

Ванга предсказала, что президента США Дональда Трампа сразит загадочная болезнь. У политика будут шум в ушах и тошнота, он останется глухим. Впрочем, аналогичные симптомы были и у американских дипломатов на Кубе и в Китае. По мнению Ванги, это может быть связано с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки. Кроме того, один из родственников президента попадет в серьезное ДТП.

Часть Азии сотрет с лица Земли природный катаклизм, который по силе будет сопоставим с землетрясением в Индийском океане в 2004 году. России тем временем грозит падение метеорита.