Миллионерша Наргиз: сколько певица заработала на контракте с Фадеевым и как связалась с колдунами

«Это самый лучший продюсер в мире – не побоюсь этого слова, - еще недавно рассказывала на гастролях в регионах Наргиз. - Максим Фадеев пишет музыку, которая не имеет возрастных границ, не имеет национальности, религии. Эту музыку можно слушать во всем мире. Через его музыку могу передать все что у меня наболело. К каждому артисту он относится до вздоха, он подбирает такой текст, именно под характер и под природу артиста…»