Пн, 12.08.2019
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  • Миллионерша Наргиз: сколько певица заработала на контракте с Фадеевым и как связалась с колдунами

Миллионерша Наргиз: сколько певица заработала на контракте с Фадеевым и как связалась с колдунами

Наргиз

ФОТО: Instagram

Звезда «Битвы экстрасенсов» комментирует «КП» разрыв отношений артистки с продюсером, пишет Topnews.

«Это самый лучший продюсер в мире – не побоюсь этого слова, - еще недавно рассказывала на гастролях в регионах Наргиз. - Максим Фадеев пишет музыку, которая не имеет возрастных границ, не имеет национальности, религии. Эту музыку можно слушать во всем мире. Через его музыку могу передать все что у меня наболело. К каждому артисту он относится до вздоха, он подбирает такой текст, именно под характер и под природу артиста…»

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