Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова впервые показала на фото своего мужа

Знаменитость редко демонстрирует свою личную жизнь напоказ, но в этот раз решила посвятить несколько строк мужу, пишет Topnews.
Российская телеведущая, модель и бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова поделилась в Instagram совместной фотографией с супругом.
Публикация была посвящена девятой годовщине свадьбы, а в подписи она поблагодарила своего супруга за подаренное ей счастье. Однако показать лицо избранника телеведущая так и не решилась. На снимке Оксана Фёдорова просто обнимает его за плечи спиной к камере, а на другой закрывает лицо супруга.
Оксана Федорова с мужем
«Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала «ДА». Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяную прорубь, хожу по снегу, то ли еще будет! Всегда люблю!», - написала Оксана.
Оксана Федорова с мужем
О супруге Федоровой известно лишь, что он является сотрудником администрации президента России Андреем Бородиным. У супругов есть двое общих детей: сын Федор и дочь Елизавета.