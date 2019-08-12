Пн, 12.08.2019
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  • Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова впервые показала на фото своего мужа

Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова впервые показала на фото своего мужа

Оксана Федорова

ФОТО: Instagram

Знаменитость редко демонстрирует свою личную жизнь напоказ, но в этот раз решила посвятить несколько строк мужу, пишет Topnews.

Российская телеведущая, модель и бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова поделилась в Instagram совместной фотографией с супругом. 

Публикация была посвящена девятой годовщине свадьбы, а в подписи она поблагодарила своего супруга за подаренное ей счастье. Однако показать лицо избранника телеведущая так и не решилась. На снимке Оксана Фёдорова просто обнимает его за плечи спиной к камере, а на другой закрывает лицо супруга.

Оксана Федорова с мужем

Instagram

«Благословенна жизнь моя, когда тобой любима я. Девять лет назад я сказала «ДА». Теперь я занимаюсь боксом, окунаюсь в ледяную прорубь, хожу по снегу, то ли еще будет! Всегда люблю!», - написала Оксана.

Оксана Федорова с мужем

Instagram

О супруге Федоровой известно лишь, что он является сотрудником администрации президента России Андреем Бородиным. У супругов есть двое общих детей: сын Федор и дочь Елизавета. 

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