Сестра эстонки, пропавшей в Гонконге, считает, что расследование идет слишком медленно

Мы писали в субботу о том, что Хейке Телльманн обратилась черезе социальную сеть Facebook с просьбой о помощи в поисках своей пропавшей сестры. Пилле Феллас пропала во вторник в Гонконге. Сегодня Хейке призналась Elu24, что, по ее мнению, расследование идет недостаточно быстро.
«Австралийская полиция знает о случившемся, но из-за нехватки времени расследование идет недостаточно быстро, - говорит Хейке Телльманн. - Вчера посольства Эстонии в Китае и Австралии также получили информацию, активисты на сайте kadunud.ee изучают, как можно обмениваться информацией с Интерполом».
Семья Феллас в Австралии с нетерпением ждет завтрашнего утра и надеется, что дело прояснится. Местом жительства Феллас является Гонконг, поэтому семья эстонские также находится в тесном контакте с местной полицией.