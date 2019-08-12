Сестра эстонки, пропавшей в Гонконге, считает, что расследование идет слишком медленно

Мы писали в субботу о том, что Хейке Телльманн обратилась черезе социальную сеть Facebook с просьбой о помощи в поисках своей пропавшей сестры. Пилле Феллас пропала во вторник в Гонконге. Сегодня Хейке призналась Elu24, что, по ее мнению, расследование идет недостаточно быстро.