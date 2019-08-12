Пн, 12.08.2019
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«Маленькое солнце»: Галкин показал, как дочь занимается йогой и медитацией

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

ФОТО: Instagram

В свою очередь ее брат Гарри совершенно не настроен на философский лад и постоянно мешает сестре, пишет Пятый канал.

Телеведущий Максим Галкин постоянно делится с подписчиками в своем Instagram-аккаунте успехами пятилетних детей — Лизы и Гарри. Недавно юморист запечатлел на видео, как дочка занимается йогой и медитацией.

Девочка расстелила на полу коврик, села на него, скрестив ноги и сложив руки в мудры. Лиза заявила, что сейчас будет ловить лицом свет. В кадре малышка выглядит очень серьезной и сосредоточенной. Гарик пытается всячески помешать сестре и постоянно ее отвлекает.

«Ну что, поймала свет?» — спрашивает мальчик.

«Дай сосредоточиться», — просит Лиза и затыкает уши пальцами, чтобы брат не сбивал ее настрой.

Поклонники пришли в восторг от дочки Пугачевой и Галкина, о чем написали в комментариях.

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