Попалась! Анастасию Заворотнюк не выпускают за границу

Денежная эпопея актрисы длится уже несколько лет. Когда почти семь лет назад Анастасия брала валютный кредит на покупку земли в Подмосковье, то наверняка и представить себе не могла, что из-за падения курса рубля окажется в долговой яме. В 2018-м Заворотнюк удалось наконец из нее выбраться и подписать мировое соглашение с банком. Но, как оказалось, точка в истории еще не поставлена.