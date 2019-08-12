Попалась! Анастасию Заворотнюк не выпускают за границу

Чтобы приобрести землю недалеко от Москвы, актриса взяла кредит. Сумма составлял 44 миллиона (примерно 612 000 евро), которую Заворотнюк до конца выплатила в прошлом году. Однако за время судебных разбирательств у звезды накопилась другая задолженность, сообщает «Стархит».
Денежная эпопея актрисы длится уже несколько лет. Когда почти семь лет назад Анастасия брала валютный кредит на покупку земли в Подмосковье, то наверняка и представить себе не могла, что из-за падения курса рубля окажется в долговой яме. В 2018-м Заворотнюк удалось наконец из нее выбраться и подписать мировое соглашение с банком. Но, как оказалось, точка в истории еще не поставлена.
На этот раз в суд пошли приставы Тропарево-Никулинского района, которые так и не получили от знаменитости исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей (22 500 евро). Они потребовали ограничить звезде выезд за границу. Ближайшее заседание состоится уже в начале сентября.