Она бывает в одежде? Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

Рэпер Джиган не устает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в солнечном Майами. Музыкант отдыхает там в компании супруги Оксаны Самойловой и трех дочерей: Ариелы, Леи и Майи. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует на фоне яхты с женой. Поклонники восхитились идеальной фигурой спутницы кумира.
Фолловеры Джигана восхитились красотой Оксаны Самойловой и отметили гармоничность пары. «Рядом с мужчиной счастливая, шикарная девушка — показатель статусности»;«Идеальные, красивые, гармоничные»; «Фигура Оксаны — огонь!» — написали фанаты.
Однако среди почти трехмиллионной аудитории рэп-исполнителя нашлись злопыхатели, которые отметили, что супруга Джигана слишком часто демонстрирует фигуру в одном купальнике.
«Вопрос, Оксана когда-нибудь бывает в одежде?» — саркастично заметил юзер.
Подписчики Джигана тут же нашли, что ответить хейтеру. По мнению поклонников музыканта, с такими внешними данными, как у Оксаны Самойловой, можно вообще не носить одежду.