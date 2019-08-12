Пн, 12.08.2019
Вот это да! Пугачева с Моисеевым произвели фурор в Юрмале, весь зал сбежался к ним СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Она бывает в одежде? Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

Она бывает в одежде? Рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

ФОТО: Instagram

Подписчиков смутил очередной снимок Оксаны Самойловой в купальнике, пишет Пятый канал.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

ФОТО: Instagram

Рэпер Джиган не устает радовать подписчиков в Instagram фотографиями из отпуска в солнечном Майами. Музыкант отдыхает там в компании супруги Оксаны Самойловой и трех дочерей: Ариелы, Леи и Майи. На этот раз певец разместил снимок, на котором позирует на фоне яхты с женой. Поклонники восхитились идеальной фигурой спутницы кумира.

«Мы сбежали, из давно привычных территорий. Чтобы сделать эти селфи и отправить stories», — подписал пост музыкант.

Фолловеры Джигана восхитились красотой Оксаны Самойловой и отметили гармоничность пары. «Рядом с мужчиной счастливая, шикарная девушка — показатель статусности»;«Идеальные, красивые, гармоничные»; «Фигура Оксаны — огонь!» — написали фанаты.

Однако среди почти трехмиллионной аудитории рэп-исполнителя нашлись злопыхатели, которые отметили, что супруга Джигана слишком часто демонстрирует фигуру в одном купальнике.

«Вопрос, Оксана когда-нибудь бывает в одежде?» — саркастично заметил юзер.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

ФОТО: Instagram

Подписчики Джигана тут же нашли, что ответить хейтеру. По мнению поклонников музыканта, с такими внешними данными, как у Оксаны Самойловой, можно вообще не носить одежду.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ